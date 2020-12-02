02.12.2020 (20:10)

Тагильское ракетное соединение РВСН празднует 60-летие со дня образования

60-летие празднует Тагильскае ракетная дивизия — это первое соединение Ракетных войск стратегического назначения, полностью переоснащенное на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

История ракетной Тагильской дивизии и посёлка Свободный началась в 1960 году со строительства инженерно-технических сооружений, подъездных путей и жилых помещений для ракетчиков. Первый жилой дом был сдан в декабре 1961 года. Дивизия сформирована 1 декабря 1960 года на базе 19-го учебного танкового полка и 18-й гаубичной артиллерийской бригады.

Первым командиром дивизии стал генерал-майор Олег Майский. 31 октября 1961 года первые стартовые дивизионы заступили на боевое дежурство по защите Отечества (командиры — О. Грабский и В. Мишин), имея на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты Р-16У.

14 декабря 1972 года в ознаменование 50-летия образования СССР дивизия была награждена Юбилейным почётным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР.

12 декабря 1999 года Указом Президента Российской Федерации дивизии присвоено почётное наименование «Тагильская».

В 1978 году соединение было перевооружено на подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности РСД-10 «Пионер». Первый полк, вооружённый «Пионерами», заступил на боевое дежурство 3 ноября 1978 года. (командир — полковник В. Гагулаев). С 2013 года начато перевооружение первого ракетного полка дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

На сегодняшний день перевооружение Тагильской ракетной дивизии полностью завершено.

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