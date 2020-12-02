02.12.2020 (19:15)

Специалисты подразделения РХБ защиты ЗВО в Москве провели дезинфекцию вагонов воинского эшелона для перевозки призывников

На железнодорожном вокзале в Москве специалисты подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили дезинфекцию вагонов воинского эшелона для перевозки призывников.

Перед началом обработки с личным составом подразделения был пройден инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции. Распыление дезинфицирующего средства производилось автономными приборами специальной обработки с применением специальных растворов.

Обработка воинского эшелона была осуществлена в связи с отправкой очередной команды новобранцев, которые будут проходить военную службу по призыву в соединениях и воинских частях ЗВО.

Ранее весь личный состав был полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и находился под пристальным наблюдением медицинского персонала.

Всего обработано порядка 12 вагонов, предназначенных для перевозки молодого пополнения.

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