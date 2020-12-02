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02.12.2020 (18:50)

На Северный флот прибыла первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции

На Северный флот поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции российского производства. Её доставили из Москвы лётчики отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолёте Ту-134. Транспортировка вакцины осуществлялась в специальных холодильных установках для соблюдения необходимого температурного режима. С аэродрома Североморск-1 она была доставлена к месту хранения.

Вакцинация личного состава Северного флота начнётся в ближайшие дни. Первые прививки будут сделаны экипажам боевых надводных кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения, которые в ближайшее время отправятся в дальние походы.

В дальнейшем вакцинирование будет проведено в плановом порядке.

На базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России уже сформированы врачебно-сестринские бригады для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , COVID-19
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