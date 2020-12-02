02.12.2020 (20:30)

332 отдельный вертолетный полк и Ленинградская Военно-Морская база готовы к новому учебному году

О готовности личного состава, вооружения и военной техники к новому учебному году в 332 отдельном вертолетном полку в Пушкине заместителю Министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Бек Евкурову доложил его командир полковник Рашид Халимов.

Замминистра по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу осмотрел вооружение и военную технику полка, а также возводимый тренажерный комплекс и обсудил со строителями и представителями оборонно-промышленного комплекса сроки завершения строительно-монтажных работ, а также ввода в строй авиационных тренажеров вертолетов Ми-28Н и Ми-8.

В тот же день Юнус-Бек Евкуров посетил Ленинградскую Военно-Морскую базу в Кронштадте, на которой ему были продемонстрированы возможности универсального тактико-специального противолодочного тренажерного комплекса «Дуэль-2» и проведено занятие по противолодочной подготовке.

Во время посещения учебно-тренировочного комплекса «Каспий» замминистра РФ были продемонстрированы первичные мероприятия по борьбе за живучесть.

На малом противолодочном корабле «Казанец» генерал-лейтенант Ю.Б.Евкуров проконтролировал качество выполнения членами экипажа мероприятий учения «Подготовка корабля к бою и походу».

Кроме того, замминистра РФ на Ленинградской Военно-Морской базе ознакомился с подводной лодкой «Санкт-Петербург».

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