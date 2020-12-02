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02.12.2020 (18:40)

Новобранцы общевойсковой армии ЗВО приступили к одиночной подготовке после окончания двухнедельного карантина

Новобранцы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), призванные на военную службу осенью текущего года, приступили к одиночной подготовке после окончания двухнедельного карантина.

С молодым пополнением уже проведены занятия по физической, военно-политической и военно-медицинской подготовке в специально оборудованных казарменных помещениях, в которых соблюдены все меры по профилактике и недопущению распространения вирусных инфекций.

Сейчас новобранцы приступили ко второму этапу обучения по программе подготовки молодого пополнения, который включает в себя тактическую, огневую, специальную, а также активную строевую подготовку.

В ходе осеннего призыва в воинские части и соединения общевойсковой армии ЗВО было направлено свыше 3,5 тыс. новобранцев. Спланировано призвать ещё около 2 тыс. человек.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Призыв , COVID-19
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