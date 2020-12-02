02.12.2020 (20:00)

В подшефном Главному командованию ВМФ детском морском центре «Каравелла» прошли торжественные мероприятия в рамках акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

В Новосибирске в детском морском центре «Каравелла», подшефном частям, непосредственно подчиненным главнокомандующему ВМФ, состоялись мероприятия, посвященные дню воинской славы России — Дню победы русской эскадры под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой.

В ходе проведения мероприятия, направленного на формирование у молодежи мотивации к поступлению на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, курсанты первого года обучения были приведены к присяге детского морского центра «Каравелла».

Мероприятие проведено с учетом ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Особо значимым для воспитанников и преподавательского состава центра стало награждение педагогов «Каравеллы» А. Ещенко, П. Комиссарова, К. Бочаровой. грамотами главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова за большой личный вклад в воспитание молодёжи на боевых традициях ВМФ по итогам викторины «Юнги России–2020».

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