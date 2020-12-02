02.12.2020 (19:00)

На советском воинском мемориале в Германии произведены ремонтно-восстановительные работы

В 2019 году по согласованию Сената г. Берлина с Представительством Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ начаты ремонтно-восстановительные работы на крупнейшем советском воинском мемориале в Трептов-парке.

В ходе работ с левой и правой стороны от центральной оси мемориала заново выложен булыжник на пешеходных дорожках, отреставрирована тротуарная плитка и заложена новая система водостока по всей площади. Произведена санация скульптур Воина-освободителя, а также «Родина-мать».

На мемориале проводятся работы по закладке пандусов для людей с ограниченными возможностями.

Выполняемые на советском воинском мемориале в Трептов-парке реставрационные и ремонтно-восстановительные работы отличаются высоким качеством и продолжатся до середины 2021 года.

Справочно:

Мемориал в Трептов-парке был создан по проекту архитектора Якова Белопольского, скульптора Евгения Вучетича, инженера Сарры Валериус, художника Александра Горпенко. Строительные работы осуществлялись под руководством 27-го управления оборонных сооружений Советской Армии. В них приняли участие около 1,2 тыс. немецких рабочих, а также известные берлинские фирмы: литейная мастерская «Ноак», мастерские по мозаике и витражам «Пуль и Вагнер», садовые товарищества Шпэта.

Центральным монументом является бронзовая статуя Воина-освободителя (высота — 12 метров, вес — 70 тонн) — солдата, рассекающего мечом свастику, со спасенным ребёнком на руках.

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