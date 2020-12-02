02.12.2020 (19:30)

Рабочая группа Главного командования ВМФ проверила ход строительства новой инфраструктуры Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова рабочая группа офицеров Главного командования ВМФ под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова проверила в Севастополе ход работ по строительству новой инфраструктуры Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского Флота Объединённого учебного центра ВМФ.

На площадке, где ведутся работы, вице-адмирал Владимир Касатонов заслушал доклад начальника Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ капитана 1 ранга Владимира Жука о ходе строительства нового объекта. Была проверена динамика выполнения запланированных работ, произведен осмотр строящихся объектов пирсовой зоны, объектов материально-технического обеспечения и учебно-тренировочного процесса, а также объектов социального предназначения.

До конца второго квартала 2021 года для военнослужащих Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ будет построена казарма на 380 человек, столовая на 250 мест, клуб на 200 человек, спортивное поле с беговой дорожкой и полосой препятствий, медпункт, а также другие объекты инфраструктуры.

Согласно утвержденному плану, строительство будет завершено в третьем квартале 2021 года, что позволит военнослужащим Учебного центра уже в новом учебном году приступить к полноценной работе в рамках утвержденной программы подготовки специалистов.

«С созданием нового Учебного центра обучение и переподготовка водолазов выходит на абсолютно новый качественный уровень, позволяющий непрерывно в течение всего учебного года готовить высококвалифицированных специалистов (водолазов и спасателей) для Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

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