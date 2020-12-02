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02.12.2020 (18:30)

Специалистами военного представительства Минобороны России на базе компании «Сухой» принят истребитель-бомбардировщик Су-34

Специалистами военного представительства Минобороны России на базе компании «Сухой» принят истребитель-бомбардировщик Су-34. Машина выдержала все виды испытаний и передана представителям эксплуатирующей организации. Самолет без замечаний перелетел с Новосибирского завода-изготовителя в Центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 обладает высокими лётно-техническими характеристиками, боевой эффективностью и манёвренностью. Конструкция и эргономика его кабины позволяет совершать длительные перелёты.

Су-34 предназначен для поражения наземных, воздушных и надводных целей в любое время суток и в любых метеорологических условиях. Основными особенностями самолета являются повышенная боевая живучесть, оснащение системой дозаправки в полете и усовершенствованная система управления вооружением.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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