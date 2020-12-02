02.12.2020 (18:30)
Специалистами военного представительства Минобороны России на базе компании «Сухой» принят истребитель-бомбардировщик Су-34
Специалистами военного представительства Минобороны России на базе компании «Сухой» принят истребитель-бомбардировщик Су-34. Машина выдержала все виды испытаний и передана представителям эксплуатирующей организации. Самолет без замечаний перелетел с Новосибирского завода-изготовителя в Центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 обладает высокими лётно-техническими характеристиками, боевой эффективностью и манёвренностью. Конструкция и эргономика его кабины позволяет совершать длительные перелёты.
Су-34 предназначен для поражения наземных, воздушных и надводных целей в любое время суток и в любых метеорологических условиях. Основными особенностями самолета являются повышенная боевая живучесть, оснащение системой дозаправки в полете и усовершенствованная система управления вооружением.