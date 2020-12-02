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02.12.2020 (18:26)

Музейный комплекс «Дорога памяти» расскажет о подвиге военных медиков

Иммерсивный зал музея «Подвиг военных медиков» музейного комплекса «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» погружает в обстановку военного госпиталя и в реальном времени показывает в каких условиях люди в белых халатах спасали жизни в годы Великой Отечественной войны.

Военные медики внесли весомый вклад в Победу. За годы войны в строй после лечения вернулись свыше 72% раненых и более 90% больных красноармейцев. Советские ученые создавали новые вакцины и медикаменты. В ходе Прибалтийской наступательной операции летом 1944 года впервые был применён отечественный антибиотик. Благодаря этому смертность от ран и инфекций снизилась на 80%.

Свыше 88% всех санитарных потерь медицинской службы приходилось на рядовой и сержантский состав, то есть на передовое звено, действовавшее на поле боя. В ходе войны свои жизни отдали более 84 тыс. медиков.

Правительственные награды получили 116 тыс. врачей, медсестер и фельдшеров. Звания Героя Советского Союза удостоены 43 медика. 18 человек стали кавалерами ордена Славы трех степеней. 44 медицинских сестры награждены высшим знаком отличия Международного Комитета Красного Креста — медалью имени Флоренс Найтингейл.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина
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