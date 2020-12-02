02.12.2020 (18:11)

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в Западный военный округ

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в Западный военный округ (ЗВО). В округ завезли первые 1,2 тыс. доз вакцины.

Из первой поступившей партии производится первоочередная вакцинация командного состава ЗВО, личного состава, несущего боевое дежурство, а также медицинского персонала округа, работающего с больными коронавирусной инфекцией.

Ранее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства сообщал, что в соответствии с поручением Президента России началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил от новой коронавирусной инфекции. Всего планируется привить от COVID-19 более 400 тыс. военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице