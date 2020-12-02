02.12.2020 (18:05)

Определены победители XI Всеармейского конкурса специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации

Прошло подведение итогов финала XI Всеармейского конкурса специалистов психологической службы Вооруженных Сил, организованного Департаментом психологической работы Министерства обороны Российской Федерации. Целью конкурса является совершенствование системы профессиональной подготовки военных психологов, развитие их профессионально важных качеств, мотивации к повышению мастерства и дальнейшему профессиональному росту.

В этом году в виду сложной эпидемиологической обстановки конкурс впервые проводился в заочном формате. Перед психологами стояла непростая задача — содержательно и емко отразить в видеоматериалах процесс и результаты своей деятельности в Вооруженных Силах.

Каждым финалистом конкурса были представлены материалы по трем темам: видеопрезентация «Я — психолог Вооруженных Сил Российской Федерации», видеопрезентация «Применение психологических техник по формированию или коррекции навыков и состояний у военнослужащих» и наглядный материал (плакат) «Психологическое сопровождение личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях пандемии».

Всего в конкурсе приняли участие 19 специалистов-психологов, большинство из которых — офицеры, начальники групп психологической работы объединений и соединений.

Призовые места определило жюри, в состав которого вошли сотрудники Департамента психологической работы Минобороны России и представители военных высших учебных заведений:

первое место — старший лейтенант Артём Смоляров (Воздушно-космические силы);

второе место — Анастасия Копцева (Тихоокеанский флот Восточного военного округа);

третье место — Светлана Головина (Московское суворовское военное училище).

Повышение уровня знаний в области теоретических и практических навыков, повышение престижности профессии психолога в Вооруженных Силах, оттачивание мастерства — те безусловные плюсы, которые дает специалистам-психологам участие в конкурсе.

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