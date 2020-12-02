02.12.2020 (17:21)
Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря
Экипаж морского тральщика «Валентин Пикуль» Черноморского флота (ЧФ) осуществляет прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
В Средиземном море корабль пополнит постоянную группировку сил Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне.
Морской тральщик «Валентин Пикуль» проходит проливы в сопровождении спасательного буксирного судна «Профессор Н.Муру» из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота.
Тральщик и буксирное судно совершают переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки.
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