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02.12.2020 (17:08)

С военнослужащими Балтийской военно-морской базы проведена тренировка на комплексе для водолазной, огневой и противопиратской подготовки

С военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы проведена тренировка на многофункциональном учебно-тренировочном комплексе (МФУТК) «Водолаз».

Комплекс включает в себя скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта, вертолётный тренажер беспарашютного десантирования и эвакуации водолазов.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки. Военнослужащие Балтийского флота отрабатывали на нем задачи как поодиночке, так и в составе групп.

Всего в тренировке принимали участие более 30 военнослужащих противодиверсионного отряда главной базы Балтийского флота.

Справочно:

Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционируют в местах базирования Балтийской, Ленинградской военно-морских баз и предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отрядов ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Водолазы
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