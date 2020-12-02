02.12.2020 (17:08)
С военнослужащими Балтийской военно-морской базы проведена тренировка на комплексе для водолазной, огневой и противопиратской подготовки
С военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы проведена тренировка на многофункциональном учебно-тренировочном комплексе (МФУТК) «Водолаз».
Комплекс включает в себя скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта, вертолётный тренажер беспарашютного десантирования и эвакуации водолазов.
Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки. Военнослужащие Балтийского флота отрабатывали на нем задачи как поодиночке, так и в составе групп.
Всего в тренировке принимали участие более 30 военнослужащих противодиверсионного отряда главной базы Балтийского флота.
Справочно:
Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционируют в местах базирования Балтийской, Ленинградской военно-морских баз и предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.
На вооружении отрядов ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.