02.12.2020 (16:40)
Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожили разведывательный БЛА условного противника
На полигоне Раевский в Краснодарском крае военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ отработали методику обнаружения и уничтожения низколетящего объекта квадрокоптерного типа, пытавшегося провести разведку расположения полевого лагеря.
В задачу поста наблюдения за воздушной обстановкой входил контроль воздушного пространства, в ходе осуществления которого было обнаружено приближение к позициям потенциально опасного объекта.
Особенность выполнения задачи заключалось в малоразмерности цели и сложности ее обнаружения.
В ходе тренировки стояла задача обнаружить беспилотный летательный аппарат и уничтожить маневрирующий объект. Подразделение сосредоточенным огнем из пулеметов ПКМ и автоматов АК-74У поразило цель.
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