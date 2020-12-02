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02.12.2020 (16:40)

Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожили разведывательный БЛА условного противника

Фото Видео

На полигоне Раевский в Краснодарском крае военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ отработали методику обнаружения и уничтожения низколетящего объекта квадрокоптерного типа, пытавшегося провести разведку расположения полевого лагеря.

В задачу поста наблюдения за воздушной обстановкой входил контроль воздушного пространства, в ходе осуществления которого было обнаружено приближение к позициям потенциально опасного объекта.

Особенность выполнения задачи заключалось в малоразмерности цели и сложности ее обнаружения.

В ходе тренировки стояла задача обнаружить беспилотный летательный аппарат и уничтожить маневрирующий объект. Подразделение сосредоточенным огнем из пулеметов ПКМ и автоматов АК-74У поразило цель.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) , Воздушно-десантная подготовка
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