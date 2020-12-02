02.12.2020 (15:47)

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» поступил на российскую военную базу в Таджикистане

Новейший санитарный бронеавтомобиль тактического звена семейства «Линза» поступил по гособоронзаказу на российскую военную базу в Таджикистане.

Автомобиль предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. Создан на базе КамАЗ «Тайфун 4x4». Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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