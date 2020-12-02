02.12.2020 (15:05)

Командующий войсками ВВО вручил штандарт новому командующему общевойсковой армией

В Улан-Удэ (Бурятия) в штабе общевойскового объединения ВВО командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко вручил штандарт командующего армией недавно назначенному на эту должность генерал-майору Валерию Солодчуку. До этого Валерий Солодчук исполнял обязанности начальника штаба армии.

В ходе торжественного мероприятия командующий войсками округа отметил, что военнослужащие объединения занимают лидирующие позиции во всех сферах деятельности Восточного военного округа. Принимают ежегодное участие в международных военных играх, показывает высокие результаты и завоевывают золотые медали.

Командующий ВВО также отметил важную роль общевойскового объединения в поддержании высокого уровня боевой подготовки округа и пожелал новому командующему объединением генерал-майору Валерию Солодчуку успехов в продолжении славной традиции объединения – быть лучшими.

Справочно:

Валерий Николаевич Солодчук родился 1971 г. в Астрахани. Окончил Ленинградское Суворовское военное училище, воздушно-десантное училище. Прошел службу от командира взвода до начальника штаба полка. Закончил две академии, включая Военную академию Генерального штаба. Командовал десантно-штурмовой (горной) дивизией (Новороссийск) Воздушно-десантных войск ВС РФ. С 2015 по 2017 год – заместитель командующего общевойсковым объединением (г.Уссурийск). С 2017 по 2020 год – начальник штаба общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия.

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