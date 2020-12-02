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02.12.2020 (14:59)

Более 800 инструкторов подготовлено в ЦВО с учетом боевого опыта, полученного в Сирии

Более 800 инструкторов по семи специальностям подготовлено в Центральном военном округе с учетом опыта, который был получен в ходе боев в Сирийской Арабской Республике.

В течение ноября командиры подразделений из состава соединений и воинских частей округа обучались перспективным и нестандартным способам ведения общевойскового боя и выполнения различных задач. Специалисты проходили подготовку по радиоэлектронной разведке, поиску и уничтожению взрывных устройств, организации связи и радиационной, химической и биологической разведке.

После сборов, которые проходили в Алтайском крае, Республике Башкортостан, Кемеровской и Оренбургской области, командиры подразделений будут передавать данный опыт своим подчиненным в ходе стартовавшего нового учебного года. Это повысит уровень боевой подготовки воинских коллективов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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