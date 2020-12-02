02.12.2020 (14:03)

В Военно-воздушной академии заложили капсулу с обращением к курсантам 2045 года

В Воронеже в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина состоялась церемония закладки капсулы с обращением к личному составу вуза 2045 года и открытия закладного камня Аллеи авиационной славы. Год открытия заложенной капсулы приурочен к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Нами и заложен большой потенциал и задел прочности на будущее», – заявил в ходе мероприятия начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Он выразил уверенность в том, что эта прочность, и по кадровому составу, и по учебно-материальной базе, и по фондам, и по настрою личного состава является мощным фундаментом, который будет гарантировать успешное и поступательное развитие академии на многие годы вперёд.

Полный текст обращения во время церемонии зачитал заместитель академии по военно-политической работе полковник Андрей Ерёмин. В нынешнем наказе потомкам - офицерам и курсантам 2045 года есть такие слова: «Мы уверенно и ответственно заявляем, что Военно-воздушная академия - это вуз, которым стоит гордиться, в котором хочется учиться и служить. Это академия героического прошлого, достойного настоящего и блестящего будущего!»

В ходе мероприятия к личному составу академии обратился председатель Совета ветеранов академии полковник Рафкат Валиулин, пожелав сохранять и преумножать традиции, заложенные многими поколениями предшественников.

А почетное право заложить капсулу с новым обращением для новых поколений было предоставлено представителю факультета обеспечения боевых действий авиации начальнику кафедры управления воинскими частями связи и радиотехнического обеспечения авиации полковнику Павлу Федюнину, слушателю командного факультета академии, Герою России, майору Андрею Дьяченко, курсанту первого курса гидрометеорологического факультета, отличнику учёбы, Денису Седлову и курсанту пятого курса факультета авиационных средств связи сержанту Ивану Фошину.

Справочно:

История закладки капсул с обращениями к последующим поколениям в основание памятника самолёту МиГ-21, в военном вузе возвращает к далёкому 1979-му году. Тогда, ещё в бытность СССР, в преддверии 30-летия Воронежского высшего военно-авиационного инженерного училища, на общем построении личного состава были озвучены напутственные слова последователям, которые в своём настоящем времени они должны были услышать на рубеже нового тысячелетия. В послании говорилось: «…несите службу и учитесь серьёзно, чтобы наше учебное заведение стало ведущим научным центром по подготовке высококвалифицированных офицеров - специалистов Военно-воздушных сил». А уже в 2000-м году с аналогичными пожеланиями и докладом о новых достижениях в адресном послании офицерам и курсантам 2020 года утверждалось следующее: «… мы уверены в одном: XXI век ещё более востребует авиацию, и армия будущего без неё не мыслима. Военно-воздушные силы будут и в дальнейшем развиваться, совершенствоваться, и у нашего института есть будущее… Россия всегда будет великой Державой. Но без сильной армии, хорошо оснащённой и обученной, не может быть сильной России. Меняются времена, совершенствуется техника, но неизменной остаётся роль офицера: командира и воспитателя».

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