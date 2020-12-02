Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.12.2020 (13:52)

На усиленный режим работы были переведены сотрудники военной автоинспекции ВВО в Приморском крае

В связи с началом зимнего периода обучения и повышением интенсивности использования транспорта сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции Восточного военного округа (ВВО) в Приморье были переведены на усиленный режим работы.

Служба инспекторов и экипажей организована в трехсменном режиме на подвижных и стационарных круглосуточных постах в местах движения военных транспортных средств.

Военные автоинспекторы проводят дополнительный инструктаж военных водителей, у которых проверяют документы, обращая их внимание на необходимость снижения скорости и повышения бдительности в условиях гололедицы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В мотострелковом соединении армейского корпуса ВВО на Сахалине состоялась первая тренировка по РХБ защите в новом периоде обучения
Общая продолжительность полётов авиации армии ВВС и ПВО ВВО возрастёт в новом учебном году
В Забайкалье началась подготовка снайперов ВВО
Огнеметчики ВВО учатся преодолевать огненно-штурмовую полосу на полигоне в Забайкальском крае

Метки:
Восточный военный округ , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false