02.12.2020 (13:52)

На усиленный режим работы были переведены сотрудники военной автоинспекции ВВО в Приморском крае

В связи с началом зимнего периода обучения и повышением интенсивности использования транспорта сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции Восточного военного округа (ВВО) в Приморье были переведены на усиленный режим работы.

Служба инспекторов и экипажей организована в трехсменном режиме на подвижных и стационарных круглосуточных постах в местах движения военных транспортных средств.

Военные автоинспекторы проводят дополнительный инструктаж военных водителей, у которых проверяют документы, обращая их внимание на необходимость снижения скорости и повышения бдительности в условиях гололедицы.

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