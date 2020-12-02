02.12.2020 (13:52)
На усиленный режим работы были переведены сотрудники военной автоинспекции ВВО в Приморском крае
В связи с началом зимнего периода обучения и повышением интенсивности использования транспорта сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции Восточного военного округа (ВВО) в Приморье были переведены на усиленный режим работы.
Служба инспекторов и экипажей организована в трехсменном режиме на подвижных и стационарных круглосуточных постах в местах движения военных транспортных средств.
Военные автоинспекторы проводят дополнительный инструктаж военных водителей, у которых проверяют документы, обращая их внимание на необходимость снижения скорости и повышения бдительности в условиях гололедицы.
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