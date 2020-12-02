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02.12.2020 (13:49)

Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО приступили к практическим занятиям на полигонах в Поволжье

Более 10 тыс. военнослужащих Центрального военного округа приступили к практическим занятиям на полигонах в Башкирии, Самарской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях.

Мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные и разведывательные подразделения совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронемашин БМП-2М, БТР-82АМ, Тигр-М СпН выполняют огневые задачи из минометов 2С12 «Сани», самоходных гаубиц «Мста-С», автоматов АК-74 и снайперских винтовок СВД.

Военнослужащие начали первый этап боевого слаживания подразделений – одиночную подготовку. Занятия проходят на Тоцком и Рощинском полигонах.

Молодое пополнение, прибывшее в состав подразделений в ходе осеннего 2020 года призыва на военную службу, обучается первичным навыкам владения штатным вооружением, с выполнением стрелковых упражнений.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Полигон
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