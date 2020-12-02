02.12.2020 (13:11)

В 15-й армии ВКС состоялся митинг, посвящённый началу зимнего периода обучения

Офицеры управления 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) приняли участие в митинге, посвящённом началу зимнего периода обучения.

Данное мероприятие состоялось на плацу Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

В митинге участвовали около 200 военнослужащих. Начальник штаба армии генерал-майор Анатолий Нестечук поздравил личный состав с началом нового периода обучения и пожелал успехов в выполнении возложенных на них задач.

Помимо этого, командный состав в своих выступлениях отметил важной задачей сохранение жизни и здоровья подчиненных в осложнившейся эпидемиологической обстановке и обратил внимание на строгое соблюдение всех необходимых для этого мероприятий.

Торжественные построения военнослужащих состоялись во всех соединениях и воинских частях 15-й армии ВКС с последующими занятиями по военно-политической подготовке.

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