02.12.2020 (12:35)

Военные писатели в онлайн-режиме обсудили тему Великой Отечественной войны в своем творчестве

На заседании литературного объединения имени Героя Советского Союза писателя В.В.Карпова при военно-художественной студии писателей ЦДРА (ЛИТО), которое прошло в дистанционном режиме работы, была обсуждена тема Великой Отечественной войны и Великой Победы в творчестве членов ЛИТО.

По словам редактора студии, руководителя секции «Поэзия» ЛИТО заслуженного работника культуры России полковника запаса Игоря Витюка, который вел заседание, обсуждаемая тема соответствует духу объявленного в России Года памяти и славы.

Он отметил и особенность состоявшегося мероприятия: нём участвовали военные писатели не только из Москвы и Московской области, но и представители литературных объединений из военных округов России и дружественных стран. Так, Южный военный округ представлял гвардии старший сержант контрактной службы Сергей Лобанов (г. Ставрополь), Восточный военный округ – заслуженный работник культуры России, член Союза писателей России капитан 2 ранга в отставке Владимир Тыцких (г. Владивосток), Центральный военный округ – капитан Сергей Ермаков (г. Омск). Капитан Лотар Гринвальд, выпускник и адъюнкт Военного университета Минобороны России, представлял вооруженные силы Республики Абхазия.

Также на заседании со своими стихами выступили: руководитель литобъединения, начальник студии заслуженный работник культуры России полковник в отставке Владимир Силкин, поэты ЦДРА Александр Савицкий, Михаил Силкин, Ян Берёзкин, их коллеги – Александр Вырвич из подмосковного Домодедова, Галина Романова из подмосковной Балашихи, москвичи Олег Столяров и Александр Рябцов.

Свои стихи читали известный поэт из Приморья Владимир Тыцких и литературный самородок, пришедший в поэзию через Всероссийские литературные конкурсы имени генералиссимуса А.В.Суворова и «Твои, Россия, сыновья!» гвардии старший сержант контрактной службы Сергей Лобанов из Ставрополя.

В ходе заседания демонстрировались видеоклипы с песнями о Великой Отечественной войне и Победе, написанными на стихи поэтов Игоря Витюка, Александра Савицкого и Галины Романовой. Причём выступление Александра Савицкого сопровождалось песнями, созданными на его стихи народным артистом Российской Федерации генерал-лейтенантом Валерием Михайловичем Халиловым, в том числе в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова.

На заседания ЛИТО выступили и прозаики. Среди них член Союза писателей России, ветеран боевых действий подполковник запаса Николай Стародымов, который рассказал о написанной им книге «Бессмертный полк отечественной литературы», недавно вышедшей в издательстве «Вече». Книга включает биографии 136 литераторов, прошедших фронтовыми дорогами. Также своими творческими успехами поделились член Союза писателей России Лариса Кравчук, прочитавшая рассказ из своей новой мемуарной книги «Навстречу мечте», член Союза писателей России, заслуженный артист России Владимир Кулаков, который поделился успешным опытом создания аудиокниг.

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