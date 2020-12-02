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02.12.2020 (12:13)

Корвет «Бойкий» проходит Балтийские проливы

Корвет Балтийского флота «Бойкий» осуществляет прохождение проливов Большой Бельт, Эресунн, Каттегат и Скагеррак, которые располагаются между Скандинавским и Ютландским полуостровами и соединяют Северное море с Балтийским.

Корабль возвращается в главную базу Балтийского флота после выполнения плановых учебно-боевых задач в зоне ответственности Балтийского флота в акватории Атлантического океана.

В северо-восточной части Атлантики экипаж корвета «Бойкий» выполнил комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу, отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолёта Ка-27. Так же было проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков и отработаны вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны корабля.

Основная задача похода – обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Корабли , Западный военный округ
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