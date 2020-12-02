02.12.2020 (10:24)

Армейские спортсмены стали обладателями пяти наград на Всероссийском турнире по прыжкам в воду в Смоленске

В Смоленске прошли Всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти заслуженного тренера России Анатолия Ларюшкина.

Армейские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Прапорщик Сергей Назин выиграл в прыжках в воду с 10-метровой вышки на соревнованиях памяти заслуженного тренера России Анатолия Ларюшкина в Смоленске. Армеец показал результат 363,15 балла. Вторым стал Александр Степаненко - 334,00, третьим - Эмиль Ибрагимов - 328,45.

Прапорщик Александр Бондарь победил в прыжках в воду с трехметрового трамплина, показав результат 178,60 балла. Второе место занял Александр Степаненко - 162,50. Замкнул тройку призеров Аркадий Айдаров - 159,30.

Также Бондарь показал второй результат в прыжках с метрового трамплина – 340,00. Выиграл в этой дисциплине Евгений Кузнецов, набрав 364,35 балла. Обладателем бронзовой награды стал еще один армейский спортсмен Никита Шлейхер с результатом 339,40.

В прыжках с трехметрового трамплина у женщин лучшей стала Кристина Ильиных. За свое выступление она набрала 163,80 балла. Второй результат показала Екатерина Беляева - 163,50. На третьем месте соревнования в этом виде завершила Александра Бибикина - 160,10.

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