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02.12.2020 (11:57)

Армейские спортсмены завоевали шесть наград на чемпионате России по прыжкам на батуте

В период с 25 по 29 ноября в Сочи прошли соревнования чемпионата России по прыжкам на батуте. На счету армейских спортсменов 6 наград разного достоинства – 3 золотые, 2 серебряные и одна бронзовая.

Михаил Мельник в дуэте с победителем и Сергеем Азаряном стали лучшими в синхронных прыжках. За свое выступление армейцы получили 49,240 баллов. Второй результат у Виталия Кривоноса/Дмитрия Зенкина - 48,780. Третье место заняли Денис Самойлов/Максим Колочаров – 48,230.

В индивидуальных прыжках среди мужчин представители Центрального спортивного клуба Армии заняли весь пьедестал. Обладателем золотой награды стал призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы Никита Федоренко, получив за исполнение своей программы 59,320 баллов. Второй результат у победителя и призера чемпионатов мира, серебряного призера чемпионата Европы Андрея Юдина – 59,295. Замкнул тройку призеров в этом виде Михаил Мельник – 58,300 баллов.

В таких же соревнованиях среди женщин серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка России Сусана Кочесок показала второй результат, получив 54,280 баллов. Выиграла Яна Лебедева – 56,415, третьей стала Анна Корнетская – 52,035.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования
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