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02.12.2020 (11:34)

В Севастополе прошла церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты

В Севастополе на территории соединения морской пехоты состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА.

Спортсмены будут проходить военную службу в пятой спортивной роте, сформированной на базе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополя.

Всего к военной присяге были приведены 38 военнослужащих-спортсменов, членов сборных команд России по 18 видам спорта, отобранных для прохождения службы в спортивной роте Центрального спортивного клуба Армии.

Всего спортивную роту пополнили три Мастера спорта международного класса, 17 Мастеров спорта и 18 кандидатов в Мастера спорта по видам спорта: велосипедный спорт, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, гребной спорт, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, парусный спорт, пулевая стрельба, прыжки на батуте, самбо, современное пятиборье, стрельба из лука, тяжелая атлетика, тхэквондо, фехтование и теннис.

На церемонии присяги присутствовали родители спортсменов, представители детско-юношеских спортивных учреждений, а также кадеты и курсанты военных учебных заведений Севастополя. Мероприятие прошло с соблюдением комплекса противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе.

Ранее военнослужащие были обеспечены положенными видами военной формы одежды и банковскими картами для начисления денежного довольствия.

Справочно:

Спортивные роты ФАУ МО РФ ЦСКА созданы в целях прохождения военной службы по призыву в условиях непрерывной подготовки спортсменов, включенных в спортивные сборные команды Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пятая спортивная рота филиала ЦСКА в г. Севастополе была сформирована в июле 2019 года. Современная инфраструктура филиала и климат обеспечивают оптимальные условия для подготовки спортсменов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , ЦСКА , Южный военный округ , Присяга
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