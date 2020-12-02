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02.12.2020 (11:26)

В мотострелковом соединении армейского корпуса ВВО на Сахалине состоялась первая тренировка по РХБ защите в новом периоде обучения

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине прошёл первый в новом учебном периоде единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

В ходе проведения тренировки военнослужащие действовали в обстановке применения условным противником оружия массового поражения (ОМП), дежурные смены отрабатывали свои действия по сигналам оповещения, личный состав соединения выполнял нормативы по применению средств индивидуальной зашиты, а также преодолевал зараженные участки местности.

Основной целью данных тренировок является закрепление навыков военнослужащих по использованию современных средств защиты в условиях применения противником оружия массового поражения.

Военнослужащие оценивались как по одиночной подготовке, так и по действиям в составе подразделений. Личный состав выполнил нормативы на оценки «хорошо» и «отлично».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Мотострелковые войска , Восточный военный округ
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