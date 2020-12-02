Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.12.2020 (11:19)

Землетрясение, произошедшее в Туве, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе

Землетрясение, которое произошло в Республике Тыва в ночь с 1 на 2 декабря, не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе.

Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 2000 наборов для проведения ПЦР-исследований доставлено в мобильный госпиталь ЦВО в Хакасии
В общевойсковом объединении ЦВО в Сибири начались сборы с комбатами
В Центральном военном округе приступили к вакцинации личного состава от коронавируса
Военнослужащие военной полиции и ВАИ российской военной базы в Киргизии получили икону Дмитрия Донского

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false