02.12.2020 (11:18)

Специалисты БпЛА ЦВО отработали полеты в сложных метеоусловиях в горах Тувы

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, во время учения выполнили полеты над горной местностью в сложных метеоусловиях.

По замыслу учения, расчетам БпЛА «Орлан-10» поступила задача провести воздушную разведку в труднодоступных районах горной местности и выявить позиции условного противника. Старт беспилотников выполнялся с ограниченных площадок при неблагоприятных погодных условиях – в регионе шел снег и дул боковой ветер. Воздушная разведка проходила на высоте до 5000 метров в условиях ограниченной видимости. Для обнаружения условного противника расчетами комплекса применялась тепловизионная камера. Из наземного пункта осуществлялось управление одновременно несколькими единицами БпЛА «Орлан-10», одна из которых была ретранслятором и передавала сигнал от других летательных аппаратов, находящихся на удалении. При ухудшении погодных условий операторы БпЛА отработали передачу управления «Орлан-10» на другой комплекс во время полета, чтобы увести беспилотник в безопасный район.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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