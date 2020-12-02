02.12.2020 (11:14)

В региональном управлении военной полиции Центрального военного округа подвели итоги боевой подготовки

В Екатеринбурге на базе Регионального управления военной полиции ЦВО были подведены итоги боевой подготовки территориальных органов военной полиции ЦВО в 2020 учебном году.

На подведении итогов было отмечено, что в 2020 учебном году военные полицейские ЦВО провели более 500 мероприятий боевой подготовки разного масштаба. К участию в учениях привлекалось свыше 700 военных полицейских ЦВО, было задействовано более 120 единиц техники.

Подразделения военной полиции приняли участие в семи крупных учениях. Среди них – СКШУ «Кавказ-2020», специальные учения военной полиции «Страж-2020». Впервые личный состав регионального управления военной полиции ЦВО принимал участие в командно-штабных учениях с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство - 2020» на территории Республики Беларусь.

В ходе учений военнослужащие военной полиции отработали навыки по охране и обороне объектов, маршевых колонн, патрулирования на маршрутах, сопровождения грузов с использованием образцов новейшего вооружения, военной и специальной техники, а также международного взаимодействия при выполнении совместных задач с подразделениями Вооруженных сил Республик Беларусь.

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