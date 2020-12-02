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02.12.2020 (10:59)

Общая продолжительность полётов авиации армии ВВС и ПВО ВВО возрастёт в новом учебном году

Общая продолжительность полётов истребительной, бомбардировочной, штурмовой, военно-транспортной, и армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа увеличится в новом учебном году. Об этом сообщил командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Он отметил, что это связано с повышением количества летно-тактических и двухсторонних учений, которые пройдут в 2021 году во взаимодействии с сухопутными подразделениями ВВО, а также с ростом интенсивности мероприятий боевой учебы.

Кроме того, расширится диапазон применения авиации по отработке задач на полигонах Восточного военного округа с применением современных образцов вооружения и военной техники, проведением пусков ракет и снарядов по целям.

Повышение количества часов налета повысит качество натренированности лётного состава, особенно молодых лейтенантов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Авиация , Восточный военный округ , ВВС
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