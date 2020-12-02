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02.12.2020 (10:57)

В Забайкалье началась подготовка снайперов ВВО

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территории Забайкальского края, началась подготовка военных снайперов в рамках плановых мероприятий боевой подготовке.

В ходе занятий снайперы улучшат навыки по оборудованию ложных огневых позиций, скрытному передвижению по пересеченной местности, в стрельбе на большие дальности в условиях ветра, а также научатся действовать при внезапной встрече с противником.

Кроме того, инструкторы помимо штатных упражнений для повышения искусства снайперов проведут «реалистичный тренинг» – полноценное выполнение задачи с марш-броском, оборудованием огневой позиции и работой по имитационной цели.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Снайперы
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