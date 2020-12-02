02.12.2020 (10:53)

Огнеметчики ВВО учатся преодолевать огненно-штурмовую полосу на полигоне в Забайкальском крае

С военнослужащими огнеметных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках стартовавшего накануне зимнего периода обучения проходят занятия с выполнением учебно-боевых задач.

Занятия проходят на огненно-штурмовой полосе, где огнеметчики действуют в составе боевых групп, составленных из двух человек, в средствах индивидуальной бронезащиты. Подготовленный участок представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов и большим количеством различных ловушек. Это и внезапные засады, и налеты «противника».

Помимо этого, в ходе занятий военнослужащие совершенствуют мастерство посадки в боевые машины, спешивании в условном районе выполнения задач, а также в занятии огневых позиций с отработкой нормативов по инженерному обеспечению.

Также специалисты войск РХБ защиты отрабатывают нормативы по оказанию медицинской помощи, эвакуации условно раненых, а также личной и коллективной защиты от поражающих факторов оружия массового поражения.

Залогом успешного преодоления полосы являются слаженность действий военнослужащих и взаимовыручка. В занятиях принимают участие порядка 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной техники.

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