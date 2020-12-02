02.12.2020 (10:49)

В соединениях и воинских частях ВВО началась одиночная подготовка новобранцев

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) начались занятия по одиночной подготовке военнослужащих. Особое внимание уделяется подготовке новобранцам осеннего призыва.

На полигонах вблизи воинских частей, а также в специально оборудованных классах военнослужащие отрабатывают нормативы по тактической, инженерной, огневой, строевой, специальной, медицинской подготовке и радиационной, биологической и химической (РХБ) защите. Занятия проводятся под руководством командиров взводов.

Прежде чем приступить к эксплуатации военной техники, новобранцы пройдут подготовку в учебных классах, где современные тренажеры и автоматизированные учебно-тренировочные места позволяют максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.

В дальнейшем, в ходе одиночной подготовки, военнослужащие освоят современные боевые машины и танки, артиллерийские, зенитно-ракетные установки, оснащенные современным ракетно-пушечным вооружением, бронеавтомобили и бронетранспортеры повышенной проходимости, новейшие средства связи, автоматизированные системы управления, а также другие специальные машины и подвижные комплексы.

Всего на период одиночной подготовки военнослужащих около 50 часов отводится комплексным занятиям по вождению боевых машин и около 80 часов огневой подготовке, при этом каждое второе упражнение будет выполняться в темное время суток.

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