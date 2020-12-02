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02.12.2020 (10:46)

Военнослужащие ВВО осваивают поступившую на вооружение новую навигационную аппаратуру

Военнослужащие мотострелковых и разведывательных подразделений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, в рамках проведения занятий интенсивного курса боевой подготовки осваивают новую малогабаритную спутниковую навигационную аппаратуру индивидуального использования «Орион».

Портативный навигационный приемник поступил на вооружение в рамках оснащения войск современными образцами вооружения военной и специальной техники. «Орион» обеспечивает управление картами местности, снимками и матрицами на основе атласа карт. Прибор позволяет создавать карты обстановки и обмениваться данными с другими системами, отображает модель местности в 3D-формате.

Кроме того, приемник используется для автоматического определения текущих координат места, времени, путевой скорости пользователя по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, GPS в любой точке земного шара в любой момент времени. «Орион» сохраняет работоспособность независимо от метеоусловий и в том числе под водой.

В настоящее время с военнослужащими проводятся теоретические, тактико-специальные и практические занятия по освоению и практическому применению нового оборудования.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ
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