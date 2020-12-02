02.12.2020 (10:23)
Первая партия вакцины от COVID-19 доставлена в военные госпитали ЮВО
Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа (ЮВО).
Медицинские специалисты ЮВО приступили к проведению первоочередной вакцинации личного состава военных госпиталей, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией.
Также планируется привить от COVID-19 командный состав и военнослужащих, выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве.
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