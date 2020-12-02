02.12.2020 (10:21)

Экипаж малого артиллерийского корабля «Астрахань» готовится к сдаче курсовой задачи К-1 в пункте базирования

С началом нового учебного периода в соединениях надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) началась подготовка к сдаче курсовой задачи К-1, являющейся частью программы подготовки каждого корабля к выполнению задач по предназначению.

Экипажи кораблей совершенствуют навыки по выполнению боевых задач в пункте базирования, сдают нормативы по борьбе за живучесть корабля и подготовке к выходу в море.

Флагманскими специалистами в соединениях проверяется и оценивается боевая и повседневная организации боевых частей и служб. Проводятся учения по приготовлению корабля к походу и взаимодействию с постами рейдовых служб.

В настоящее время на малом артиллерийском корабле (МАК) «Астрахань» моряки всех боевых частей проводят ряд корабельных учений. В рамках подготовки к выполнению задачи К-1 экипаж отрабатывает мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу, вопросы повседневной организации службы, готовности к обслуживанию боевой техники и оружия, подготовки корабля к приему боеприпасов и плаванию в море. Также в процессе боевой подготовки аварийные партии МАК проводят учения по борьбе за живучесть на специальном учебно-тренировочном комплексе, имитирующем отсеки корабля.

Следующим этапом подготовки МАК «Астрахань» будет слаживание экипажа при выходах в Каспийское море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения морских элементов и плановых боевых упражнений одиночным кораблем.

Боевой корабль «Астрахань» проекта «Буян» предназначен для ведения боевых действий в составе надводных сил КФл, как в морской зоне, так и на речных участках. Проект речного корабля нового поколения был разработан предприятием (ФГУП) «Зеленодольское ПКБ» с учётом особенностей Каспийского моря и дельты реки Волги. Главными его достоинствами являются высокая мореходность, малая осадка и большая огневая мощь.

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