02.12.2020 (10:15)
Танкисты ЮВО на Северном Кавказе приступили к стрельбам штатным снарядом по целеуказаниям от беспилотников
Танкисты Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе приступили к выполнению упражнений боевых стрельб на полигоне Николо-Александровский. Огонь ведется в тесном взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов.
Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.
Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.
Данные огневые занятия начинают комплекс мероприятий боевой подготовки танкистов в зимнем периоде обучения.
В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.