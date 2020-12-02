02.12.2020 (10:15)

Танкисты ЮВО на Северном Кавказе приступили к стрельбам штатным снарядом по целеуказаниям от беспилотников

Танкисты Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе приступили к выполнению упражнений боевых стрельб на полигоне Николо-Александровский. Огонь ведется в тесном взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Данные огневые занятия начинают комплекс мероприятий боевой подготовки танкистов в зимнем периоде обучения.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.

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