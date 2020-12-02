02.12.2020 (10:11)

Новобранцы десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии осваивали парашютную систему Д-10

С молодым пополнением десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа в рамках воздушно-десантной подготовки (ВДП) прошло комплексное занятие по укладке парашютной системы Д-10 и отработке элементов приземления на тренажёрах воздушно-десантного комплекса (ВДК).

В ходе занятия личный состав был поделен на группы, которые после выполнения упражнений на ВДК перемещались на учебное место для изучения и отработки элементов укладки парашютов.

Десантная парашютная система Д-10 предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов Ан-22, Ил-76, Ан-26, и вертолетов Ми-6 и Ми-8, выполняемых с полным вооружением и снаряжением или без него при общей полетной массе парашютиста 140 кг.

Осмотр и укладку десантной системы выполняли по два военнослужащих – первый укладывающий, он же ответственный за укладку, и второй помогающий.

Укладку парашютной системы морские пехотинцы проводили в шесть этапов. В ходе занятия личный состав отработал все учебные вопросы в полном объёме. На первых этапах проверили исправность элементов и частей парашютной системы, далее провели укладку купола основного парашюта, укладку стабилизирующего парашюта, подгонку и надевание подвесной системы, присоединение запасного парашюта.

Контроль над действиями обучаемых и правильностью укладки системы Д-10 осуществлялся командирами подразделений, а также инструкторами и офицером воздушно-десантной службы.

Всего в комплексном занятии по ВДП было задействовано около 150 военнослужащих морской пехоты КФл, из них порядка 40 человек – молодое пополнение десантно-штурмовых подразделений флотилии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице