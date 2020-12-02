02.12.2020 (10:08)

В Карачаево-Черкесии минометчики ЮВО отработали технику скоростной стрельбы из минометов

На высокогорном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии минометные подразделения ЮВО приступили к отработке скоростной стрельбы по целям, находящимся за горными склонами.

Расчеты 120-мм минометов «Сани» на время поражают мишени, расположенные на дистанциях от 1 до 1,5 тыс. м, имитирующие живую силу условного противника. Стрельба будет вестись в том числе и в ночное время.

Также военнослужащие с использованием военной техники преодолеют на время полосу препятствий, выполнят нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Данные мероприятия проходят в рамках стартовавшего в соединениях ЮВО первого отборочного этапа конкурса «Мастер артиллерийского огня», входящего в программу АрМИ-2021.

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