Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.12.2020 (10:08)

В Карачаево-Черкесии минометчики ЮВО отработали технику скоростной стрельбы из минометов

На высокогорном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии минометные подразделения ЮВО приступили к отработке скоростной стрельбы по целям, находящимся за горными склонами.

Расчеты 120-мм минометов «Сани» на время поражают мишени, расположенные на дистанциях от 1 до 1,5 тыс. м, имитирующие живую силу условного противника. Стрельба будет вестись в том числе и в ночное время.

Также военнослужащие с использованием военной техники преодолеют на время полосу препятствий, выполнят нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Данные мероприятия проходят в рамках стартовавшего в соединениях ЮВО первого отборочного этапа конкурса «Мастер артиллерийского огня», входящего в программу АрМИ-2021.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Будущие военные полицейские-миротворцы начали обучение в специальном центре в Северной Осетии
На российской военной базе в Абхазии начался новый учебный год
В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота отметили День части
Корабли Черноморского флота начали новый учебный год в Средиземном море

Метки:
Южный военный округ , Полигон , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false