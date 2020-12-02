02.12.2020 (10:04)

Более 2000 наборов для проведения ПЦР-исследований доставлено в мобильный госпиталь ЦВО в Хакасии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 2000 наборов для проведения ПЦР-исследований доставлено в мобильный госпиталь ЦВО в Хакасии

Более 2000 наборов для проведения ПЦР-исследований доставлено в мобильный госпиталь Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия).

Набор реагентов предназначен для выделения РНК/ДНК из биологического материала пациентов. Данное количество наборов позволит провести около 2 тысяч анализов как пациентов мобильного госпиталя, так и других биологических образцов, поступающих на исследование в ПЦР-лабораторию ЦВО в интересах Министерства здравоохранения Республики Хакасии.

В военном госпитале проходят долечивание пациенты с COVID-19 из различных населенных пунктов региона, таких как Абакан, Черногорск, Усть-Абакан, Саяногорск и многих других.

Как сообщалось ранее, во временный госпиталь Центрального военного округа доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

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