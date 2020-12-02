02.12.2020 (09:59)

В общевойсковом объединении ЦВО в Сибири начались сборы с комбатами

В 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) начался учебно-методический сбор с командирами батальонов и их заместителями под руководством командующего 41-й армией генерал-майора Сергея Рыжкова. Мероприятие проходит на базе мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае.

В ходе сборов старшие офицеры пройдут проверку на профессионально-должностную подготовку, сдадут зачеты по тактической, инженерной, технической подготовкам и другим дисциплинам, выполнят нормативы по огневой подготовке со стрельбой из стрелкового оружия, пистолетов ПМ и автоматов АК-74, штатного вооружения боевых машин пехоты (БМП) и танков Т-72Б3.

Командиры батальонов ознакомятся с новейшими образцами вооружения и военной техники, изучат новые методики и требования по организации боевой подготовки с учетом особенностей войск.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице