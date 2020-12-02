02.12.2020 (09:55)
В Центральном военном округе приступили к вакцинации личного состава от коронавируса
В Центральном военном округе (ЦВО) приступили к вакцинации личного состава против новой коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. В настоящее время в Центральный военный округ поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции.
Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а также личный состав, несущий боевое дежурство.
27 ноября 2020 года Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.