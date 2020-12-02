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02.12.2020 (09:55)

В Центральном военном округе приступили к вакцинации личного состава от коронавируса

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В Центральном военном округе (ЦВО) приступили к вакцинации личного состава против новой коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. В настоящее время в Центральный военный округ поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а также личный состав, несущий боевое дежурство.

27 ноября 2020 года Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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