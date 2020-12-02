02.12.2020 (08:49)

Преподаватели Академии Генштаба расширяют применение инновационных технологий обучения

15 октября на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российский Федерации приступила к занятиям группа профессиональной переподготовки военных специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере педагогики высшей школы.

Слушателям группы предстоит объемная теоретическая и практическая подготовка, которая включает себя освоение инновационных технологий обучения. Осмысление роли и места данных технологий и моделирование их применения в целях подготовки командных кадров – одно из наиболее активно разрабатываемых направлений высшей военной школы.

Среди инноваций - проблемная, интерактивная, игровая, а также технология перспективно-опережающего обучения. Их творческое применение позволяет слушателям не только теоретически, но и практически реализовать себя в качестве полноценных субъектов обучения.

Особый интерес аудитории вызывает проведение активных учебных лекций, семинаров с использованием интеллектуальных карт, практических занятий на основе «папок с входящими документами».

Академия Генерального штаба – главный военный вуз страны, в котором созданы все условия для развития и профессионального роста офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой, а также специалистов в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации.

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