02.12.2020 (04:30)
За день десантными катерами Тихоокеанского флота на маршруте Владивосток-остров Русский перевезено более 350 пассажиров
Десантные катера из состава соединения десантных кораблей ТОФ второй день продолжают курсировать между Владивостоком и островом Русский, который отрезан от автомобильного сообщения с материком.
Для грузопассажирских перевозок используются десантные катера «Иван Карцов», ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За световой день тихоокеанцы перевезли более 350 человек.
Сегодня два десантных катера ТОФ из района Токаревской кошки осуществляют перевозку тяжелой инженерной техники для проведения ремонтно-восстановительных работ на острове Русский. «Иван Карцов», в соответствии с планом, выполнит три пассажирских рейса на остров. Ещё один катер зарезервирован и находится в готовности на случай возникновения внезапных задач.
Новости по теме:
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» на государственных испытаниях провёл артиллерийскую стрельбу по береговым целям и проверил систему ПВО
Главнокомандующий ВМФ распорядился внедрить в ежегодную практику написания Географического диктанта на крейсере «Аврора» с участием нахимовцев и Центрального военно-морского музея.
В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах состоялись митинги, посвящённые началу зимнего периода обучения
Метки: