02.12.2020 (04:30)

За день десантными катерами Тихоокеанского флота на маршруте Владивосток-остров Русский перевезено более 350 пассажиров

Десантные катера из состава соединения десантных кораблей ТОФ второй день продолжают курсировать между Владивостоком и островом Русский, который отрезан от автомобильного сообщения с материком.

Для грузопассажирских перевозок используются десантные катера «Иван Карцов», ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За световой день тихоокеанцы перевезли более 350 человек.

Сегодня два десантных катера ТОФ из района Токаревской кошки осуществляют перевозку тяжелой инженерной техники для проведения ремонтно-восстановительных работ на острове Русский. «Иван Карцов», в соответствии с планом, выполнит три пассажирских рейса на остров. Ещё один катер зарезервирован и находится в готовности на случай возникновения внезапных задач.

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