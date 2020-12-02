02.12.2020 (03:30)

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» на государственных испытаниях провёл артиллерийскую стрельбу по береговым целям и проверил систему ПВО

В Японском море продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета ««Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»», построенного для Тихоокеанского флота.

В полигоне боевой подготовки в районе острова Желтухина корабль провёл артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника, а также видимые цели на побережье. Огонь велся из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

Ранее в рамках испытаний летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России в Японском море проверили надежность работы систем новейшего российского корабля.

В ходе этого этапа испытаний корвет с различных высот и направлений атаковали три ракетоносца Ту-22М3 Дальней авиации и истребители Су-35 истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Самолёты применяли пассивные помехи, осуществляли подавление радиотехнических систем и средств связи корабля. В ходе совместных действий на практике совершенствовались вопросы межвидового взаимодействия между группировками ВМФ и ВКС.

Справочно:

Третий в серии строящихся в Комсомольске-на-Амуре многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. Минувшим летом корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Планируется что в конце декабря корвет войдёт в состав Тихоокеанского флота.

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