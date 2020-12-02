02.12.2020 (02:00)

Отдельный батальон управления армейского корпуса Северного флота получил Боевое знамя



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отдельный батальон управления армейского корпуса Северного флота получил Боевое знамя

В первый день нового учебного года отдельный батальон управления армейского корпуса Северного флота получил Боевое знамя. Торжественная церемония передачи воинской реликвии прошла в городе-герое Мурманске на плацу воинской части.

Церемонии вручения Боевого знамени предшествовал воинский ритуал крепления полотнища к древку. По традиции первым забил гвоздь командир батальона подполковник Сергей Кривченко. Его примеру последовали заместители командира и отличившиеся военнослужащие всех категорий от офицеров до рядовых.

На построении личного состава батальона заместитель командира корпуса полковник Илья Павловский зачитал грамоту Президента Российской Федерации и вручил Боевое знамя командиру части подполковнику Сергею Кривченко. Военнослужащие приветствовали Боевое знамя протяжным «Ура!»

Поздравляя личный состав батальона управления со знаменательным событием, полковник Илья Павловский отметил, что Боевое знамя является официальным символом и воинской реликвией части, олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции.

Завершилась церемония торжественным маршем военнослужащих батальона с новым Боевым знаменем.

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