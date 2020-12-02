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02.12.2020 (08:00)

В Главном Храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся молебен с участием военнослужащих Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации

1 декабря в Главном Храме Вооруженных Сил Российской Федерации и в Донском храме состоялись торжественные молебны Святому благоверному князю Дмитрию Донскому, в памятных мероприятиях приняли участие военнослужащие Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации и органов военной полиции, дислоцирующихся на территории Западного военного округа.

С 13 июня 2018 года по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, небесным покровителем для военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации назначен Святой благоверный князь Дмитрий Донской.

В соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации 1 декабря 2011 года образована военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное управление военной полиции Минобороны России , Военная полиция
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