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02.12.2020 (07:00)

В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации состоялось награждение отличившихся военнослужащих

В соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации 1 декабря 2011 года образована военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации.

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко поздравил личный состав Главного управления военной полиции и частей непосредственного подчинения. На торжественном построении были награждены отличившиеся военнослужащие военной полиции, удостоенные государственных наград, ведомственных наград Министерства обороны Российской Федерации, приказами начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации и начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное управление военной полиции Минобороны России , Военная полиция
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