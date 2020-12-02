02.12.2020 (07:00)

В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации состоялось награждение отличившихся военнослужащих

В соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации 1 декабря 2011 года образована военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации.

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко поздравил личный состав Главного управления военной полиции и частей непосредственного подчинения. На торжественном построении были награждены отличившиеся военнослужащие военной полиции, удостоенные государственных наград, ведомственных наград Министерства обороны Российской Федерации, приказами начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации и начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице